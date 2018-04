Eerste ontwerp uitbreiding gemeenteschool 30 april 2018

Evergem gaat dit jaar een eerste ontwerp laten maken voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool van Evergem. "Er werd in 2014 al een subsidiedossier ingediend voor het uitbreiden van de gemeenteschool van Evergem-centrum", zegt schepen Filip Lehoucq (CD&V). "In die zaken moet je rekening houden met een doorlooptijd van zowat zes jaar. Dit jaar voorzien we in ieder geval budget om een ontwerper aan te stellen en willen we een eerste ontwerp voor de nieuwe school. We willen de hele schoolomgeving bekijken, en ook de sporthal en de speelzone in één geheel bekijken. Dit wordt een plan voor de toekomst", zegt schepen Lehoucq. (JSA)