Eerste Miss Meetjesland verovert Amsterdam FEMKE DE VLEESCHAUWER BOUWT NIEUW LEVEN OP EN WERKT NU IN TOERISME JOERI SEYMORTIER

23 augustus 2018

02u36 0 Evergem Femke de Vleeschauwer (39) uit Wippelgem bij Evergem, ooit nog de allereerste Miss Meetjesland, heeft een totaal nieuw leven opgebouwd in Nederland. In de buurt van Amsterdam werkt ze nu in de toeristische sector en verhuurt ze met haar bedrijfje Alfa Romeo Spiders, zodat je de stad met een oude cabrio kan ontdekken.

Het was 2000 toen een piepjonge Femke de Vleeschauwer in Waarschoot gekroond werd tot de allereerste Miss Meetjesland. Ondertussen is ze uit haar thuisregio vertrokken en heeft ze een nieuw leven opgebouwd in de buurt van Amsterdam. Uw krant ging haar opzoeken. "Toen ik 7,5 jaar geleden België verliet om in mijn eentje een wereldreis te maken, had ik nooit gedacht mijn 'prins op het witte paard' tegen te komen", vertelt Femke. "Ik had toen mijn buik vol na enkele mislukte relaties, en was het vertrouwen in mannelijk schoon en in mezelf kwijt geraakt. Ik wou de wereld zien en mijn geld verdienen door in de plaatselijke ziekenhuizen als verpleegster aan de slag te gaan. Nooit gedacht dat ik aan de andere kant van de wereld op een leuke Nederlander zou botsen. Ik heb mijn wereldreis toen stopgezet en ben hem achterna gereisd naar Amsterdam. Ondertussen hebben we een pracht van een zoon en heb ik nog geen seconde spijt van die beslissing. Had ik mijn mooie Meetjesland nooit achter mij durven laten, dan had ik nooit dit nieuwe leven gehad."





Toerisme

Femke verdient nu de kost in het toerisme. "Ik verhuur nu Alfa Romeo Spiders vanuit het pittoreske Loenersloot, op een boogscheut van Amsterdam", zegt Femke. "Vanuit deze Italiaanse cabrioklassieker kan je de mooiste plekjes van Nederland ontdekken. Ideaal voor een romantisch dagje of weekendje weg. Vanaf 129 euro voor een dag kan je al met de unieke auto op stap. Amsterdam is echt een wereldstad, waar iedereen zich thuis voelt. We hebben al heel wat mensen uit het Meetjesland gehad die mij hier gevonden hebben. Ik vind het altijd fantastisch om nog eens mensen uit mijn geboortestreek te ontmoeten."





Terugdenken aan verkiezing

Ook in Amsterdam denkt Femke nog graag eens terug aan haar tijd als Miss Meetjesland. "De verkiezing was in het millenniumjaar 2000", weet Femke nog. "Ik heb toen echt heel veel geleerd in het jaar dat ik het lint mocht dragen. Ik heb daar de basis gelegd van de vrouw die ik vandaag ben. De familie Lippens en de mensen die de verkiezing toen organiseerden, draag ik nog altijd een warm hart toe. Voor mij was het prachtige Meetjesland de oorsprong van mijn leven. Het zou mooi zijn als ik de Meetjeslanders kan meenemen over de grens, en hen zo kan verwarmen met al het moois wat mijn nieuwe omgeving te bieden heeft."





Info: www.duettorent.nl.