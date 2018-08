Eerst verkeersongeval, dan scooter gestolen 16 augustus 2018

02u34 0 Evergem Dieven hebben dinsdag de scooter gestolen van een jongeman uit Evergem die enkele uren voordien nog gewond raakte bij een verkeersongeval met diezelfde scooter.

Marnix Medo, een 49-jarige man uit Evergem, beleefde dinsdag een zware dag. Iets na acht uur 's morgens kreeg hij telefoon: zijn zoon Matthew (17) was aangereden in de Skaldenstraat in Desteldonk. "Matthew reed op het fietspad met zijn scooter. De chauffeur van een bestelwagen die de straat wilde oversteken, merkte hem te laat op en reed hem aan." Het jonge slachtoffer raakte gewond aan de benen, polsen en het aangezicht. "Hij is 's avonds geopereerd en moest in het ziekenhuis overnachten", zegt Marnix.





De scooter van Matthew was zo goed als total loss. "Ik zette hem met de politie verderop tegen een hek om hem 's avonds op te halen. Maar toen ik er enkele uren later passeerde, was de scooter verdwenen", zegt Marnix. Arbeiders van het bedrijf Plastal die voorbijreden, hadden gezien hoe twee personen de scooter in een witte bestelwagen laadden.





"We hopen op tips, want dit is heel vervelend", zucht Marnix. "De scooter was niet meer rijvaardig, maar het 'moteurtje' en de wielen waren nog in orde."





De scooter is een 50cc van het merk SYM. Het onderzoek is in handen van de Scheepvaartpolitie. Tips en beelden zijn welkom via 09/255.51.40. (OSG)