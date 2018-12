Eén jaar na zijn dood: Sleinse FilmKlub brengt stille ode aan Joris De Wildeman Joeri Seymortier

06 december 2018

14u50 0 Evergem De Sleinse FilmKlub brengt op zaterdag 8 december een ode aan Joris De Wildeman, die een jaar geleden overleed.

De filmclub van Sleidinge toont zaterdag weer mooie filmpjes uit het dorp. “Precies op de dag van de voorstelling is het een jaar geleden dat Sleins icoon Joris De Wildeman ten grave gedragen werd”, zegt Joris Laroy. “Joris is zowel in het archief als in de jaaroverzichten prominent aanwezig. Deze voorstelling wordt dus een stille ode aan hem.”

In het eerste deel wordt een duik genomen in het archief van Sleidinge. Na de pauze start het jaarverslag van 2017 met onder andere de avondjaarmarkt, de verbroedering in Grossenkneten, de zwerfvuilactie, Vélo Afrique, de Ghostbikers Tour, de bloemenhulde van de EVP aan het standbeeld van Martens en de opening van Cinema Westside.

Op zaterdag 8 december om 14 en om 19.30 uur. Kaarten kosten 7 euro. Jonger dan 26 jaar betaal je 6 euro, en jonger dan 12 jaar gratis. Gratis drankje. Kaarten: 09/358.51.00 of www.evergem.be/cultuurcentrum.