Eén jaar na dodelijk ongeval:

extra maatregelen voor fuif Chiro Autoverkeer zaterdagavond verboden in Vaartstraat-West Joeri Seymortier & Wouter Spillebeen

06 september 2018

16u41 0 Evergem De Chiro van Ertvelde, de gemeente Evergem en de politie nemen zaterdagavond een pak extra veiligheidsmaatregelen voor de fuif van Chiro Ertvelde. Vorig jaar sloeg het noodlot toe en werd Chiroleidster Julie Roelens na de fuif aangereden. Ze overleefde het ongeval niet. “Voor mijn dochter komen deze maatregelen te laat, maar het is goed dat er iets gebeurt”, zegt vader Stephane Roelens.

Julie Roelens was vorig jaar amper 22 toen ze na de Chiro-fuif doodgereden werd in de Vaartstraat-West. Zaterdagavond staat de fuif opnieuw op de agenda, maar nu worden extra maatregelen genomen. Vaartstraat-West wordt deels afgesloten voor autoverkeer, en ook in de Guldensporenlaan worden de fietsers van de auto’s gescheiden. Alles om een drama als vorig jaar niet nog eens te moeten meemaken.

Stephane Roelens, de vader van Julie, reageert positief op de maatregelen die nu genomen worden. “Ik kan hier alleen maar achter staan”, zegt de man. De zaak rond het ongeval van zijn dochter werd deze week in de rechtbank nog uitgesteld tot november. “Ik weet maar al te goed hoe het er soms aan toe gaat op die wegen. Nu zal de Vaartweg veel veiliger zijn voor fietsers. Die maatregelen zijn nodig, want veel bestuurders gebruiken die wegen anders als sluipweg.”

Te laat

Het leven van de familie Roelens werd een jaar geleden helemaal overhoop gegooid. “Voor mijn dochter komen de maatregelen natuurlijk te laat”, zucht papa Stephane. “Maar nu worden er tenminste maatregelen genomen, en dat vind ik goed. Zo kan een volgend slachtoffer misschien vermeden worden.”

Wagens verboden

Voor de fuif op zaterdagavond zijn er tussen 22 uur ’s avonds en 5 uur ‘s ochtends verschillende maatregelen. “Vaartstraat-West wordt tussen café De Bierkamer en de Guldensporenlaan afgesloten voor het autoverkeer”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Enkel fietsers en voetgangers mogen deze weg gebruiken om naar de fuif te gaan. Het tweede deel van Vaartstraat-West, tussen de Guldensporenlaan en de Noordlaan, wordt exclusief voor het autoverkeer gereserveerd. Ook in de Guldensporenlaan worden de fietsers van de auto’s gescheiden. De kant van de oneven huisnummers is voorbehouden voor fietsers. Het autoverkeer kan aan de kant van de even nummers rijden, in beide richtingen.”

Kiss-and-ride

Er is een ook kiss-and-ride-zone voorzien in de Jacob van Arteveldelaan. Auto’s kunnen daar keren om zo via de even kant van de Guldensporenlaan opnieuw naar de Noordlaan te rijden. Er geldt een parkeerverbod in aan beide zijden van de Guldensporenlaan, in de Jacob van Arteveldelaan aan de kant van de huizen, en in het afgesloten deel van Vaartstraat-West. De politie zal uitdrukkelijk aanwezig zijn.