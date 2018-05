E-bon voor winnaars boekenruilkastjes 18 mei 2018

Evergem heeft twee nieuwe fietsroutes ingehuldigd langs veertien boekenruilkastjes in de gemeente. Bij de inhuldiging was er een zoektocht en konden vijf winnaars een E-bon ter waarde van 25 euro winnen. 53 deelnemers dienden hun wedstrijdformulier in. Zij vonden het woord 'minibib'. Brigitte Bundervoet, Brigitte De Clercq, Charlotte Fouquet, Geertrui Bogaert en Lia Buysse winnen een E-bon. Die werd overhandigd in de bibliotheek.





(JSA)