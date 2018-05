Driekwart senioren Oase is inwijkeling 15 mei 2018

De private assistentieflats 'De Oase' langs de Spoorwegstraat in Evergem zijn bewoond. Meer dan 75 procent van de senioren komt van buiten Evergem. Het gaat bij De Oase om 23 nieuwe flats. "De meesten zijn afkomstig uit het Gentse, anderen van aan de kust", zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA). "De keuze voor Evergem heeft vaak te maken met de goede mogelijkheden van openbaar vervoer. De bus, tram en trein zijn op wandelafstand. Bij sommigen speelt ook het feit mee dat hun kinderen zich hier reeds gevestigd hadden. Voor de meeste inwoners is Evergem nieuw, en daarom hebben we ze op sleeptouw genomen om de plaatselijke dienstverlening te leren kennen. We hebben de mensen meegenomen naar lokaal dienstencentrum Het Hoeksken, zodat ze ook dat konden leren kennen." (JSA)





