Drie wagens botsen 13 maart 2018

02u49 0

Drie auto's zijn gisterochtend betrokken geraakt in een ongeval op de R4. Ter hoogte van de Hoogstraat in Kluizen kwam om 6.45 uur het tot een kop-staartaanrijding tussen de wagens. Een 31-jarige man merkte te laat de wagens op die voor het rood licht stonden. Hij raakte de wagen van een 24-jarige man uit Zelzate, die op zijn beurt in de staart van de auto ervoor reed. Niemand raakte gewond. (OSG)