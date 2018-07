Drie speelpleinen worden vernieuwd 25 juli 2018

Evergem maakt deze zomer werk van de heraanleg van drie speelpleinen. De heraanleg van het speelplein aan het Arteveldestadion is bezig. Daarna volgen de Grovermansdreef en Cardijnwijk.





"Aan het Arteveldestadion komt er een extra oefenvoetbalveld en een grote speelzone met onder andere klim- en klautertoestellen, een speeltoren, bloemendoolhof en een behendigheidsparcours", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "Later op het jaar wordt er nog groen aangeplant. In de Grovermansdreef komt een grote speelzone met onder andere een speelbos, speelheuvels, klim- en klautertoestellen en een glijbaan. In de Cardijnwijk komt een grote speelzone met onder andere een boomhut, klauterparcours, basketring en schommel." (JSA)