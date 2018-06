Drie inbraken in auto's 14 juni 2018

De politiezone Assenede-Evergem roept bewoners op om hun voertuigen zo veel mogelijk binnen te parkeren, te sluiten en geen waardevolle voorwerpen achter te laten. Dat doen ze naar aanleiding van drie inbraken in wagens in de nacht van dinsdag op woensdag. In de Schoolstraat in Assenede, de Boekweitbloemstraatin Rieme en de Hoge Avrijestraat in Ertvelde gingen de inbrekers ervandoor met werkmateriaal, gps-toestellen en gsm's. De politie onderzoekt de inbraken. (WSG)