Drie inbraken en vijf autoramen ingeslagen in Evergem: “Of dit een inbrakenplaag is? Zover zou ik nog niet gaan” Jeffrey Dujardin

26 november 2018

17u27 4 Evergem In de Evergemse regio zijn dit weekend enkele inbrekers aan het werk geweest. In Sleidinge en tweemaal in Evergem werd er in huizen ingebroken. Daarnaast werden op vijf verschillende plekken in Evergem ingebroken in wagens. “Of dit een inbrakenplaag is? Zover zou ik nog niet gaan, we houden de situatie in de gaten. Mocht het nodig zijn zullen we maatregelen nemen”, zegt eerste commissaris Yves Tuytschaever.

De regio werd dit weekend zwaar geteisterd door inbrekers. In Sleidinge in de Weegse werd vrijdag in de vooravond ingebroken. Onbekenden drongen een woning binnen door een raam te forceren, ze stalen technische apparatuur en juwelen. In de Zandberg in Evergem werd zaterdagavond tweemaal ingebroken. Er werd bij de ene woning een raam achteraan geforceerd en zo drongen ze binnen. De woning werd doorzocht, maar er is nog geen duidelijkheid of er al dan niet iets werd meegenomen.

In de tweede woning werd op dezelfde manier ingebroken, ook hier is het nog niet duidelijk of er buit werd gemaakt door de daders. “Of we hier spreken over een inbrakenplaag? Zover zou ik nog niet gaan”, zegt eerste commissaris Yves Tuytschaever van politiezone Assenede-Evergem. “We zijn een onderzoek gestart en we houden de situatie in de gaten. Mocht het nodig zijn nemen we maatregelen. We willen wel vragen aan onze burgers om waakzaam te zijn en verdachte zaken te melden. Daarnaast is het altijd nuttig om je huis een bewoonde indruk te geven als je niet thuis bent.”

Vijf wageninbraken

Dit weekend werd er ook op vijf verschillende plaatsen in Evergem ingebroken in een voertuig, alle feiten gebeurden op vrijdagavond. Eerst werd een ruit ingeslagen van een wagen die geparkeerd stond op de parking in de Kloosterstraat in Kluizen. In de Toekomststraat in Kluizen werd nog een geparkeerde wagen geviseerd. Diezelfde avond werden ook twee ruiten ingeslagen van geparkeerde voertuigen, die achter de kerk en de bibliotheek van Ertvelde stonden.

Daarna kwam er nog één melding binnen. “Het is een vreemde situatie, bij alle voertuigen werd niks gestolen”, aldus Tuytschaever. “Enkel de ramen werden ingeslagen, het is niet duidelijk of dit over dieven gaat of vandalen. De politie wil in ieder geval de burgers waarschuwen om geen waardevolle voorwerpen achter te laten in een voertuig. Bovendien nemen bestuurders ook best de originele autopapieren van hun voertuig mee, telkens wanneer ze hun wagen verlaten.”