Dossier nieuw rusthuis weer uit koelkast NIEUWBOUW MET 94 KAMERS MOET TER CAELE VERVANGEN JOERI SEYMORTIER

08 maart 2018

02u50 0 Evergem Er wordt eindelijk weer werk gemaakt van het nieuwe woonzorgcentrum in het centrum van Evergem. Dat moet het huidige WZC Ter Caele vervangen. Het Zorgbedrijf Meetjesland gaat op zoek naar een ontwerper voor het nieuwe rusthuis. De 94 kamers dateren uit 1981 en zijn uitgeleefd. Toch zal het nog zeker vijf jaar duren voor de bouw er staat.

Dat het woonzorgcentrum Ter Caele in Evergem-centrum vernieuwd moet worden, werd al jaren geleden beslist. Maar het dossier ging in de koelkast omdat de OCMW-rusthuizen van Evergem opgegaan zijn in het Zorgbedrijf Meetjesland. Nu die samenwerking tussen Evergem, Maldegem en Nevele op de sporen staat, wordt weer werk gemaakt van een nieuw rusthuis voor het centrum van Evergem.





Exploitatie Zorgbedrijf

"Ter Caele biedt een thuis voor 94 zorgbehoevende senioren", zegt voorzitter Kurt Moens (N-VA). "Door het intensieve gebruik en de leeftijd van het gebouw is de glans er wat af. Enkele jaren geleden werd voor het eerst gedacht aan vernieuwing van het gebouw. Het OCMW Evergem bracht de exploitatie van de rusthuizen onder in Zorgbedrijf Meetjesland. De bezigheden rond de opstart van het Zorgbedrijf zorgden ervoor dat het dossier rond de nieuwbouw voor Ter Caele enkele jaren 'on hold' gezet werd. Nu het Zorgbedrijf echt goed uit de startblokken is, wordt het nieuwbouwdossier opnieuw bovenaan de agenda geplaatst. Momenteel zijn we bezig met het opmaken van het bestek voor het aanstellen van een ontwerper. De bedoeling is om nog dit jaar een architect aan te stellen, die een nieuwe thuis voor de senioren zal ontwerpen."





Er werden ondertussen al enkele belangrijke knopen doorgehakt. De nieuwbouw komt op de site van het bestaande woonzorgcentrum. "We hebben alle pistes goed onderzocht", zegt Moens. "Eerst werd gedacht aan een grondige renovatie van het rusthuis, maar dat is niet mogelijk. Er werd ook bekeken om de rusthuizen van Ertvelde en Sleidinge uit te breiden en van drie naar twee rusthuizen te gaan. Dat gaan we niet doen. We blijven gaan voor een rusthuis in het centrum van Evergem en gaan bouwen op de site van het huidige rusthuis. Dat kan perfect aan de kant van de keuken en de carports. De voorbereiding loopt volop en we hopen binnen de drie jaar met de bouw te starten. Ook dat moet dan nog twee jaar duren."





De nieuwbouw wordt op twaalf miljoen euro geraamd. Ook het nieuwe rusthuis zal 94 kamers tellen. Uitbreiding is niet mogelijk, omdat Evergem al meer dan 600 rusthuisbedden heeft, en daarmee al boven de norm zit. Behalve de drie rusthuizen van het Zorgbedrijf zijn er ook nog vier privé-rusthuizen.