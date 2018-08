Dorpsreuzen gaan nog eens uit 17 augustus 2018

Het dorp Wippelgem bij Evergem viert dit weekend kermis. Vandaag, vrijdag 17 augustus, wordt om 19 uur begonnen met de derde editie van de Dorpslattenkoers. Er wordt gemikt op 400 deelnemers en daarmee hopen de organisatoren op een recordeditie. Op 't Pleintje is er vanavond een kermisopening met dj Peter Van Praag.





Zaterdag is er onder andere feest rond de Molen van Wippelgem en geeft de koninklijke fanfare een wandelconcert. 's Avonds treedt Luke Albert Junior op. Zondag is er de hele dag rommelmarkt en 's avonds muziek van The Black Men uit Sleidinge.





Maandag 20 augustus is het de vijfjaarlijkse dag van de 'Lochte Wippelgemnaars', met uitstap van de reuzen van Wippelgem na de kerkdienst van 9 uur. Samen met de fanfare wordt dan in de klederdracht van 1900 in stoet door het dorp gewandeld. (JSA)