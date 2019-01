Dorpskern Rieme wordt vernieuwd Evergem plant 3,5 miljoen aan wegenwerken in ‘overgangsbudget’ Joeri Seymortier

19 januari 2019

10u25 0 Evergem Evergem plant dit jaar 3,5 miljoen euro aan wegenwerken. Meest opvallende dossier is de dorpskernvernieuwing van Rieme. Het startschot van die werken wordt op 23 april gegeven. Evergem zet nog andere dossiers op de rails, en gaat dit jaar ook zwaar investeren in nieuwe voetpaden. Wij zetten alles op een rijtje.

De vernieuwing van de dorpskern Rieme staat al enkele jaren op de planning, maar zal dit jaar eindelijk uitgevoerd worden. Er staat 650.000 euro voor ingeschreven in het budget van 2019. “Het startschot van de werken wordt gegeven op 23 april”, zegt voormalig schepen Erik De Wispelaere (CD&V), die het budget 2019 samen met de oude bestuursploeg nog hielp opstellen. “Alles wat over de spoorweg ligt, wordt vernieuwd. Eerst zullen heel wat werken aan de nutsleidingen moeten gebeuren. Het ontwerp wordt afgewerkt en zal nog teruggekoppeld worden naar de inwoners.”

Er staan dit jaar nog een pak andere grote wegenwerken op het programma. De voorbereidingen van de werken in de Dellaertsdreef zijn begonnen, en dit jaar wordt daar verder gewerkt. In Kortendam gaat de gemeente de nodige grondverwervingen doen, en ook de werken aan de nutsleidingen zullen dit jaar nog gebeuren. Ook de weren in de Pastorijstraat, Hermijtstraat, Trilkouter en Steenstraat worden uitgevoerd. De nieuwe bestuursploeg zal dit jaar ook verder werken aan de voorbereiding van de dossiers van Westbeke, Zwaantje, Singel, Stoepestraat en Stroomstraat. Die werken zullen wel pas later uitgevoerd worden.

“Drama in kwadraat”

Grote afwezige in de planning is de aanpak van het kruispunt Daasdonk en Bosstraat, op de grens met Waarschoot. “Dat dossier is een drama in het kwadraat aan het worden”, zegt voormalig schepen De Wispelaere. “Dit jaar zal daar wellicht opnieuw niets gebeuren. Samen met de nieuwe fusiegemeente Lievegem blijft de gemeente Evergem aan het dossier werken. De prognose voor de uitvoering van de werken is momenteel 2020.”

Voetpaden

Evergem legt ook 600.000 euro aan de kant voor herstellingswerken aan wegen. Onder andere in het Haantje zal gewerkt worden. Voor nieuwe voetpaden in de gemeente wordt dit jaar 750.000 euro voorzien. Onder andere de voetpaden in de Cardijnwijk, Tuinwijk, Achterstege, Reibroekstraat en de Guldensporenlaan staan in 2019 op het programma. Ook twee trage wegen zullen dit jaar aangepakt worden: het Vossestraetje tussen Reibroekstraat en Droogte, en ook de Langenwegel tussen het Vierlindenstraatje en Meerbeke.

“Het eerste jaar van een nieuwe legislatuur werken we altijd met een overgangsbudget, dat nog door de oude ploeg samengesteld werd”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Maar het wordt zeker geen verloren jaar, want er staan belangrijke investeringen op het programma. Van uitbollen was geen sprake bij het vorige bestuur”, zegt de burgemeester nog.