Dorpsdagen starten op 28 april: bestuur legt in elk van de negen dorpen uit wat de plannen zijn Joeri Seymortier

08 april 2019

09u12 0 Evergem Het nieuwe gemeentebestuur van Evergem organiseert vanaf eind deze maand enkele zogenaamde dorpsdagen.

De dorpsdagen zijn dagen waarop het schepencollege in elk van de negen dorpen in Evergem gaat bekend maken wat de plannen voor dat welbepaalde dorp zijn. Maar ook luisteren naar de ideeën van de burgers. “Het bestuur heeft al heel wat nieuwe plannen voor de komende zes jaar”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Op de dorpsdagen gaan we die uit de doeken doen per thema, en ook luisteren naar suggesties. Je wisselt met jouw buren hierover ideeën uit. Op die manier werken we samen aan een gedragen plan voor de toekomst.”

Op zondag 28 april zijn er van 9.30 tot 12.30 uur dorpsdagen in de gemeentelijke basisschool Wippelgem, gemeentelijke basisschool Belzele en voor Evergem-centrum in de bibliotheek. Op woensdag 8 mei is dat van 16.30 tot 20.30 uur in het Huis van Jef in Ertvelde, Parochiaal Centrum Rieme, en in de parochiezaal Kluizen. Op woensdag 15 mei tenslotte doorlopend van 16.30 tot 20.30 uur in ’t Klokhuis in Sleidinge, ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle in Doornzele en ook in de Vrije Basisschool Braambos in Kerkbrugge-Langerbrugge. “Inschrijven hoeft niet. Je komt gewoon langs wanneer het voor je past. Iedereen is welkom”, klinkt het nog.

Info: www.evergem.be.