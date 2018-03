Dorp krijgt opnieuw Postpunt 15 maart 2018

Sleidinge krijgt vanaf eind mei weer een Postpunt in eigen dorp. Dat komt in de Carrefour op Sleidinge-Dorp. Tot midden vorig jaar was er een Postpunt in de Spar in Sleidinge, maar Bpost heeft dat contract toen stopgezet. "We hebben bevestiging gekregen van Bpost dat het nieuwe Postpunt Sleidinge vanaf eind mei in de Carrefour in Sleidinge-Dorp komt", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). "De post blijft een belangrijke vorm van dienstverlening. Ik ben tevreden voor de inwoners van Sleidinge die de voorbije maanden het Postpunt gemist hebben, dat Bpost een beslissing over de nieuwe locatie genomen heeft." (JSA)