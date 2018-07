Dorp herdenkt burgerlijke oorlogsslachtoffers 25 juli 2018

02u34 0

Rieme organiseert op zondag 29 juli een herdenkingsplechtigheid voor burgerlijke oorlogsslachtoffers. "Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Rieme zwaar getroffen door bombardementen", zegt schepen Filip Lehoucq (CD&V). "De olieraffinaderij in de dorpskern was toen een belangrijk doelwit. Bij die bombardementen vielen helaas ook heel wat slachtoffers. Komende zondag worden die burgerlijke oorlogsslachtoffers herdacht."





De herdenking begint om 10.30 uur aan het parochiaal centrum van Rieme, Sint-Barbarastraat 3. Vanaf daar trekt de stoet naar het monument in de Kanaalstraat, waar er een toespraak met bloemlegging is. Na het officieel gedeelte is er een receptie in de parochiezaal. De inwoners in Rieme worden gevraagd om hun huizen te bevlaggen. (JSA)