Doodrijder Julie Roelens voor politierechter 21 februari 2018

De 39-jarige man uit Evergem die in de nacht van 9 op 10 september 2017 Julie Roelens (22) doodreed in Ertvelde, moest zich gisteren aanmelden in het Gentse gerechtsgebouw voor een eerste zitting.





De zaak werd meteen uitgesteld naar 24 april, zodat de advocaten van beide partijen voldoende tijd hebben om hun conclusies en pleidooien voor te bereiden. De raadsman van de nabestaanden kon bijvoorbeeld nog niet inschatten hoeveel schadevergoeding hij zou vragen, aangezien de mama en broer van het overleden meisje nog steeds in behandeling zijn.





De doodrijder zal wellicht duizenden euro's moeten ophoesten en jarenlang niet mogen rijden.





Op het moment van de feiten was hij onder invloed van drugs en alcohol. Hij pleegde ook vluchtmisdrijf, maar werd kort erna gevat. Sinds oktober is hij vrij onder voorwaarden. (OSG)