Doodrijder Julie Roelens (22) verandert pleidooi: “Gedeelde verantwoordelijkheid” Wouter Spillebeen en Jeroen Desmecht

20 november 2018

11u40 3 Evergem De doodrijder die onder invloed van 25 glazen alcohol en een lijn cocaïne de 22-jarige Julie Roelens uit Ertvelde dodelijk van de weg maaide, pleit in beroep dat Julie mee verantwoordelijk was voor het ongeval. Volgens de verdediging liep ze niet op het fietspad en was ze niet genoeg verlicht.

David D. werd in eerste aanleg nog veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en 8 jaar rijverbod omdat hij in de nacht van 9 op 10 september 2017 het dodelijke verkeersongeval veroorzaakte in de Vaartstraat-West in Ertvelde en er nadien vandoor ging. Toen hadden zijn advocaten nog gepleit voor de vrijspraak omdat er volgens hen geen relatie was tussen het overdreven drankgebruik en het druggebruik van D. en het dodelijk ongeval.

Geen onvoorzienbaar obstakel

“Dat was een inschattingsfout van mijn confrater”, zei Filip Van Hende, de nieuwe advocaat van D. dinsdag bij de behandeling van de zaak in beroep. “Die inschatting is wereldvreemd en we doen er afstand van.” Van Hende pleitte niet meer voor de vrijspraak van D., maar wil wel een gedeelde aansprakelijkheid bekomen. Julie maakte volgens de verdediging ook fouten. Zo zou ze niet op het fietspad hebben gewaldeld en stond haar fietsverlichting niet aan. Hoewel de rechter in eerste aanleg nog duidelijk stelde dat Julie geen onvoorzienbaar obstakel was voor D., was ze volgens Van Hende te laat zichtbaar om te kunnen ontwijken.

“Dat is een tactische zet van de verdediging”, reageerde August Blomme, de advocaat van de familie Roelens. “Ze gebruiken dezelfde argumenten als in eerste aanleg. Alleen vragen ze nu niet meer de vrijspraak, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor de familie is het heel moeilijk om die zaken opnieuw te moeten horen.”

Het Openbaar Ministerie vordert voor het verkeersongeval een celstraf van vier jaar, een geldboete van 4.000 euro en een rijverbod van vier jaar. Het parket ging niet in beroep tegen de strafmaat voor het vluchtmisdrijf, dus kon daarvoor geen nieuwe straf vorderen. Op 18 december beslist de rechter opnieuw over de strafmaat.