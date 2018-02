Dieven takelen twee auto's weg langs Doornzele Hoeksken 21 februari 2018

02u41 0 Evergem Dieven met een takelwagen hebben gisterenvoormiddag twee auto's gestolen in Evergem. Jurgen De Cooman (34) knapte ze op met het oog op een verkoop. De politie is op zoek naar tips.

De twee wagens, een zwarte Opel Astra en een donkerblauwe Opel Astra cabrio, stonden al een tijdje in een weide in het Doornzele Hoeksken in Evergem, niet ver van de R4. "Dat veldje is eigendom van mijn ouders, die ernaast wonen", doet De Cooman zijn verhaal. "Ik was de voertuigen al even aan opknappen. Met de cabrio had ik al gereden, maar door een ongeluk was er schade aan de voorkant. Enkel aan de carrosserie, waardoor de wagen na een reparatie opnieuw volledig rijvaardig zou zijn. De herstelling was bijna af. De andere Astra was ook bijna opgelapt."





Gisteren, rond half twaalf, kwamen de ouders van De Cooman thuis aan en zagen ze nog net een witte takelwagen wegrijden met een van de twee voertuigen op. De andere wagen bleek ook verdwenen. "Mijn ouders konden de nummerplaat niet noteren, maar het was duidelijk dat de bestuurders beide auto's gewoon meegenomen hadden. Het is toch een serieuze kost. Als de cabrio helemaal hersteld was, ging ik die kunnen verkopen voor 6.000 euro. De auto is van 2006 had nog maar 80.000 kilometer op de teller. De andere Astra was van 2001 en is minder waard. Maar toch." Aangezien De Cooman voor de wagens niet verzekerd is, zijn de kosten volledig voor hem. Elke tip is dan ook welkom. Wie gisteren een witte takelwagen zag rijden met een Opel Astra in de buurt van Evergem, kan dat melden bij de lokale politie van Assenede-Evergem, die op de hoogte is van de diefstallen. Dat kan via PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu of 09/257.00.10. (OSG)