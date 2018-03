Dieven stelen geld uit frituur 01 maart 2018

Dieven hebben bij frituur Burgers and Fries aan Brielken in Evergem de kassa leeggeroofd. Daarnaast namen ze ook het geld uit de spaarpotten van de kinderen, het asiel en het personeelslid dat er begeleid werkt mee. Er werd ook speelgoed gestolen. De eigenaars dienden een klacht in. (JEW/DJG)