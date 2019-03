Dieven breken binnen in huis en laten grote behoefte na: “Ik vraag me echt af in wat voor land we leven” Jeffrey Dujardin

09 maart 2019

19u29 0 Evergem In de Doornzelestraat in Evergem zijn dieven vrijdagnacht schrijnend te werk gegaan, ze braken binnen in een huis dat verbouwd werd, roofden de bouw leeg. Maar het meest schrijnende was wel wat ze erna deden, ze deden hun kleine en grote behoefte in de berging van het huis. “Ik vraag me echt af in wat voor land we soms leven”, zegt Suley, de eigenaar van het huis.

“Wij zijn ons splinternieuw huis aan het verbouwen” ,zegt Suley Hadzihasanovic uit Evergem. “Deze ochtend ontdekten we dat er ingebroken was. Alles wat koper bevatte is weg, een splinternieuwe Bulexboiler is verdwenen. Ook de leidingen, verbindingen, inox douchekoppen en vier of vijf kranen zijn meegenomen. Ook enkele machines van de aannemer zijn verdwenen. Ze zijn langs de eetkamer binnen geraakt, daar hebben ze twee grote dubbele deuren geforceerd.”

Volgens Suley is het duidelijk dat ze dieven wisten was ze deden, “Die boiler werd perfect gedemonteerd, alle kabels keurig doorgeknipt en de printplaat werd stukgemaakt.” Wat de dieven hierna deden, sloeg alle verbeelding. “In de berging hebben ze hun grote en kleine behoefte gedaan. Ik vraag me echt af in wat voor land wij onze kinderen moeten opvoeden, als je dit allemaal tegenwoordig ziet”, zegt Suley.