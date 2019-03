Dieven aan het werk op werf in Sleidinge Jeffrey Dujardin

09 maart 2019

16u28 0 Evergem In de Polenstraat in Sleidinge zijn zaterdagochtend om 5.40 uur dieven aan het werk geweest op een werf. Ze kwamen met twee witte bestelwagens toe en vulden ze met isolatiemateriaal. De zaakvoerder van Bouwwerken De Buck BVBA uit Lembeke liet het daar niet bij, hij plaatste een oproep op sociale media.

“Helaas een minder goede morgen”, klinkt het. “Wegens een goed oplettende buur zijn wij te weten gekomen dat er om 5.40 uur deze morgen isolatiemateriaal gestolen is bij onze werf in de Polenstraat te Sleidinge.” In totaal namen de dieven voor 200 vierkante meter isolatiemateriaal mee. De zaakvoerder heeft wel een duidelijk boodschap voor de dieven, “Wij hebben momenteel al uw gegevens, waaronder uw nummerplaat. Als U slim bent brengt u het terug. Als u denkt er onder uit te komen blijft u gerust weg en zullen de instanties wel even aanbellen bij u.” De lokale politie is al ingelicht en is er een onderzoek gestart. “Hiermee lachen wij niet, van iemand zijn materiaal moet je afblijven.”