Dierenactivisten beplakken verkeersbord Foto Joeri Seymortier Op een 'Stop'-verkeersbord werd de sticker 'eating animals' gekleefd. Evergem Op een Stop-verkeersbord aan het Brielken in Evergem hebben dierenactivisten een sticker gekleefd die moet oproepen te stoppen met dieren opeten.

Het was raadslid Christine De Wispelaere (sp.a) die de sticker zag en schepen Erik De Wispelaere (CD&V) verwittigde. Onder de 'stop' die op het verkeersbord staat, werd een sticker 'eating animals' (dieren eten, red.) gekleefd. "Blijkbaar hebben actiegroepen tegen dierenleed ook onze gemeente bereikt", zegt schepen De Wispelaere. "Volgens het politiereglement is dit strafbaar, want zoiets wordt gelijkgesteld met vandalisme aan het openbaar patrimonium. Ik heb ondertussen mijn toer door Evergem gedaan en het blijkt gelukkig om een geïsoleerd geval te gaan. Ik heb geen andere verkeersborden met stickers kunnen spotten. Wie een boodschap wil uitdragen, doet dat beter niet op verkeersborden, want dat is tegen de wet. Onduidelijke verkeersborden kunnen het verkeer in gevaar brengen." (JSA)