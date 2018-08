Diamanten liefde begon op Godelieve Kermis 29 augustus 2018

Julien Caboot en Liliane Deridder uit de Putten in Sleidinge zijn zestig jaar getrouwd en hebben hun diamanten jubileum gevierd. Hun drie kinderen Carine, Luc en Tania, en ook de vier kleinkinderen kwamen meefeesten. Ze leerden elkaar destijds kennen op de Godelieve kermis. Julien heeft in de CBR-fabriek in Langerbrugge gewerkt, en Liliane was huisvrouw. Julien heeft een grote moestuin voor de hele familie, en is een fervent krulbolder. Hij is ook nog altijd bestuurslid bij Okra.





