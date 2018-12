Diamanten liefde begon in zaal Recta in Ertvelde Joeri Seymortier

15 december 2018

11u26 0 Evergem Maurits Van Vooren en Maria Van der Straete uit de Stationsstraat 55 in Rieme bij Evergem zijn zestig jaar getrouwd.

De diamanten jubilarissen hebben twee kinderen. Maria en Maurits leerden elkaar kennen in de Recta in Ertvelde. Hun ‘huwelijksreis’ ging naar de Expo 58 in Brussel. In 1959 werd dochter Carine geboren en 11 jaar later zoon Kurt. Maria werkte in die tussentijd bij een Gentse fotograaf. Maurits werkte zijn hele loopbaan in de papierfabriek, Stora Enzo.