Diamanten liefde begon in Dancing De Meetjeslanders

Joeri Seymortier

01 april 2019

12u09 0 Evergem Jérome Claeys (84) en Lora Vandenhouweele (80) uit de Mithremstraat in Sleidinge zijn door het gemeentebestuur van Evergem ontvangen voor hun diamanten bruiloft.

Het koppel leerde elkaar iets meer dan zestig jaar geleden kennen in dancing De Meetjeslanders, en trouwde en woonde eerst in Lembeke, voordat ze naar Sleidinge kwamen wonen. Ze hebben eerst allebei bij Calcutta gewerkt. Jérome later bij Sidmar en Elionora bij Bentex. Vandaag gaan ze nog regelmatig wandelen en fietsen, en genieten ze van hun familie met hun twee zonen en twee kleinkinderen.