Diamanten huwelijksgeluk voor Esther en Lucien Joeri Seymortier

05 december 2018

10u03 2 Evergem Lucien Van Slycke en Esther Goethals uit de Langerbrugsestraat 136 in Evergem hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd.

Het diamanten koppel heeft drie kinderen, en drie kleinkinderen. Na twee jaar verkering huwden Esther en Lucien en gingen in Belzele wonen. Kort daarna verhuisden ze naar Sint-Amandsberg.

Esther conciërge werd in een appartementsgebouw. Lucien ging als loodgieter aan de slag bij RUG. In 1992 zakten ze toch weer af naar Evergem, en kozen voor een bungalow met een grote tuin. In 1993 ging Lucien met pensioen. Sindsdien geniet het koppel samen van de kleine dingen van het leven.