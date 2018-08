Diamanten huwelijk voor Werner en Mariette 09 augustus 2018

Werner Pauwels en Mariette Segers uit de Kleine Moerstraat in Evergem zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel leerde elkaar kennen in het Sanderushuis in Sleidinge. Na hun huwelijk woonden ze eerst acht jaar in Waarschoot. Daarna verhuisden ze naar Belzele bij Evergem. Werner was in het begin van zijn loopbaan magazijnier en daarna loketbediende bij de CM. Mariette deed het huishouden en zorgde voor de vier kinderen. Intussen zijn er ook dertien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Genieten doen ze nu van een goed boek en van wat te werken in de tuin.





(JSA)