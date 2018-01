Diamanten huwelijk voor Roger en Zita 02u35 0 Foto Joeri Seymortier

Roger Keisse en Zita Van Vooren uit de Stenenmolenstraat 26 in Ertvelde zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten paar heeft zes kinderen, veertien kleinkinderen en ondertussen ook al zeven achterkleinkinderen. Roger is afkomstig uit Bassevelde en Zita uit Ertvelde. Roger werkte eerst vijftien jaar bij de firma De Pape en daarna als bediende bij de Boerenbond in Leuven. Zita had de handen vol met hun kroostrijk gezin. De ontvangst werd een gezellige ontmoeting op het Kasteel van Wippelgem.





(JSA)