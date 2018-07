Diamanten huwelijk voor Georges en Georgette JOERI SEYMORTIER

18 juli 2018

Georges Acke en Georgette Boghaert uit de Oosteindestraat in Belzele bij Evergem zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel heeft twee kinderen, Peggy en Dirk. Georges en Georgette werkten in hun jonge jaren allebei in Bergougnan en leerden elkaar daar kennen. Georgette heeft jarenlang heel wat dames leren kantklossen, kleren versteld en nieuwe jurken gemaakt voor vrienden en kennissen. Nu genieten ze samen het liefst van de kleine dingen des levens.