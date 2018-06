Diamanten geluk voor Lucien en Denise 26 juni 2018

Lucien Willaert en Denise Bottelier uit Sleidinge-Dorp zijn zestig jaar getrouwd en werden ontvangen door het gemeentebestuur van Evergem. Het diamanten koppel heeft drie kinderen en drie kleinkinderen. Lucien was landmeter bij 'Bruggen en Wegen'. Denise was hoedenmaakster en heeft de hoedenwinkel van haar grootmoeder en moeder overgenomen. Haar zaak werd later omgevormd tot een kinderkledingzaak, Bambino.











(JSA)