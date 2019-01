Diamanten feest voor Richard en Odette uit Evergem Joeri Seymortier

14 januari 2019

09u33 0 Evergem Richard Vossaert en Odette De Clercq uit Ralingen in Evergem zijn zestig jaar getrouwd.

Het diamanten koppel werd feestelijk ontvangen door het gemeentebestuur. Richard en Odette hebben elkaar leren kennen in katoenfabriek Motte, waar ze toen allebei werkten. Nadien verloren ze elkaar uit het oog, om elkaar dan drie jaar later op het kermisbal in De Pinte opnieuw te ontmoeten. Richard werkte zijn hele leven bij UCB. Odette werkte in de koekjesfabriek Picavet, maar bleef later thuis om voor de zes kinderen te zorgen. Ondertussen zijn er ook al twaalf kinderen en negentien achterkleinkinderen.