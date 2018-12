Diamanten feest voor Julien en Agnès Joeri Seymortier

08 december 2018

11u45 0 Evergem Julien Aelterman en Agnès Clauwaert uit de Eikenstraat 15 in Kerkbrugge-Langerbrugge bij Evergem zijn zestig jaar getrouwd.

Het diamanten koppel heeft een dochter Chantal en een zoon Patrick. Er zijn ook drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het koppel is afkomstig uit Oostakker, maar kwam in de jaren zeventig naar Langerbrugge wonen. Julien werkte in de papierfabriek en Agnès was huisvrouw. Agnès is nog actief in verenigingen, zoals Femma. Samen genieten ze ook van een spelletje kaarten of Scrabble.