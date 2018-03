Diamanten feest voor Arsene en Paula 27 maart 2018

Arsene Van de Walle en Paula Willems uit Sleidinge zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel werd door de gemeente Evergem ontvangen in het Kasteel van Wippelgem.





Arsene en Paula hebben vijf kinderen, elf kleinkinderen en ondertussen ook al zes achterkleinkinderen. Arsene heeft 36 jaar bij Kronos gewerkt, en deed dat altijd in een vierploegenstelstel. Paula werkte in De Bijenkorf, de toenmalige meisjesschool van Sleidinge.





(JSA)