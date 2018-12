Diamant voor Laurent en Lisette Joeri Seymortier

17 december 2018

11u41 0 Evergem Laurent Van Eijkeren Lisette De Clercq zijn door het gemeentebestuur van Evergem ontvangen voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Het diamanten koppel heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. Laurent en Lisette hebben elkaar voor het eerst ontmoet in een herberg in Boekhoute. Laurent studeerde toen aan de Hogeschool en

Lisette woonde op een boerderij in Oosteeklo. Laurent was een groot deel van zijn loopbaan leraar in Zelzate, bij de broeders van Liefde. Lisette zorgde met veel toewijding voor het gezin. Nu gaat hun vrije tijd naar tuinieren. Lisette is ook al 15 jaar bij de dansgroep van Okra Ertvelde.