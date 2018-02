Diamant voor Honoré en Agnes 27 februari 2018

Honoré De Dapper en Agnes Wieme uit de Ooievaarstraat 2a in Ertvelde zijn zestig jaar getrouwd. Het diamanten koppel heeft twee kinderen, Eric en Denis, en drie kleinkinderen. Het koppel woonde als kind in elkaars buurt en leerde elkaar zo kennen. Het jonge koppel ging samenwonen met de ouders van Honoré in Merendree en nam het landbouwbedrijf over. Een kwarteeuw geleden zijn ze naar Ertvelde verhuisd.





(JSA)