Dekenij krijgt tweede toekomst 07 maart 2018

Evergem stelt 'FMT Creatief met leegstand' aan om een invulling te geven aan de leegstaande dekenij in Evergem-centrum. "Het gebouw staat leeg sinds eind vorig jaar", zegt schepen Filip Lehoucq (CD&V). "We willen een duurzame invulling geven aan het pand. Tot we een beheersplan hebben, zal onze nieuwe partner mee instaan voor een invulling. De firma 'FMT Creatief met leegstand' geeft een tijdelijke invulling aan gebouwen, ter preventie van leegstandsrisico's. Doordat de dekenij dan niet langer leeg staat, behoudt het gebouw zijn waarde en wordt de leefbaarheid van de omgeving gegarandeerd. We gaan op zoek naar een invulling met een sociaal verantwoorde achtergrond. We zoeken graag samen naar een gepaste invulling die ook voor de buurtbewoners een meerwaarde betekent." Kandidaat stellen kan op www.fmt-be.com. (JSA)