Deel R4 afgezet door 'gladde substantie' 02 juni 2018

02u37 0

De rechterrijstrook R4 werd gisterenvoormiddag ter hoogte van de Langerbrugsestraat in Evergem een paar uur afgezet omdat er een spekgladde laag op het wegdek lag. De brandweer werd ter plaatse geroepen om het goedje op te ruimen. "We weten momenteel enkel dat het over een soort dierlijk vet gaat, maar wat de gladde substantie precies is, wordt nog onderzocht", klinkt het bij de lokale politiezone Assenede-Evergem. "Hoe het op de weg terecht kwam is ook nog niet duidelijk." De spekgladde laag zorgde voor gevaarlijke rijomstandigheden, maar er gebeurden gelukkig geen ongevallen. (WSG)