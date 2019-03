De Burggrave maakt na 2021 plaats voor nieuw buurthuis Joeri Seymortier

28 maart 2019

23u55 0 Evergem De gemeente Evergem wil het ontmoetingscentrum De Burggrave in Kerkbrugge-Langerbrugge na 2021 slopen en vervangen door een nieuw buurthuis.

De zaal is eigendom van de gemeente, en wordt via een concessie uitgebaat door Peter Van Praag en Nancy. “Het gebouw is oud en moet grondig gerenoveerd worden”, zegt schepen Filip Huysman (CD&V). “Dat kostenplaatje is zeer hoog. De meerderheidspartijen zijn voorstander om een nieuw kleinschalig, functioneel buurthuis te bouwen aan het nieuwe koppelingsgebied. Lokale verenigingen die nu gebruik maken van het ontmoetingscentrum hoeven zich geen zorgen te maken. Ook in het nieuwe buurthuis is er plaats voor hen.”

Uitbater Peter Van Praag is niet opgezet met de plannen. “Binnen 2,5 jaar loopt onze concessie af en is het blijkbaar gedaan voor ons”, zucht Peter Van Praag. “Een bittere pil om te slikken. Wij verliezen niet alleen ons werk, maar ook het huis waar we wonen. Er zijn veel onzekerheden, maar wij willen alles doen om de vele verenigingen te blijven helpen. Zolang wij kunnen zullen wij met volle overgave onze taak nog vervullen. Maar het doet pijn hoe de gemeente ons behandelt.”