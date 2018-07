Daniël en Rita vieren vijftigste huwelijksverjaardag JOERI SEYMORTIER

Daniël Caboor en Rita De Jaeger uit de Mithremstraat in Sleidinge bij Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Daniël werkte als metselaar bij de firma Emiel Baetsle, terwijl Rita in een naaiatelier in Gent en later bij Eddyconfex werkte. Daniël was ook een goed wielrenner, aangesloten bij Het Vliegend Wiel in Evergem. Die microbe gaf hij door aan zijn zoon Andy. Fietsen blijft een hobby van het koppel.