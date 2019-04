Daniel en Ingrid: gouden liefde begon samen voor televisie Joeri Seymortier

16 april 2019

09u19 0 Evergem Daniel Kochuyt (72) en Ingrid De Smet (68) uit Sleidinge zijn door het gemeentebestuur van Evergem ontvangen voor hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Het koppel woonde altijd op Kerkbrugge, maar is onlangs naar Sleidinge verhuisd. Ze leerden elkaar destijds kennen omdat hun ouders aan tv-delen deden. Er zijn drie kinderen: Christophe, Sybille en Sylvie. Samen met de kleinkinderen vormen ze een warme familie. Ingrid was altijd hulpkok in Ter Caele en weet de familie dus te verwennen. Daniel heeft altijd bij Sidmar gewerkt. Nu genieten ze vooral van kaarten en reizen.