Cyriel en Annie zijn diamanten paar 25 mei 2018

02u27 0

Cyriel De la Rivière en Annie Van de Veire uit de Eeklostraat in Ertvelde zijn zestig jaar getrouwd.





Het diamanten koppel heeft twee zonen en drie dochters. Er zijn ook al twaalf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.





Annie en Cyriel leerden elkaar kennen op de kermis in de Recta. Cyriel begon zijn loopbaan bij Vynckier en eindigde bij Oleon, Annie zorgde voor het gezin. Samen hadden ze ook nog een kleine boerderij.





Cyriel nam graag deel aan de veeprijskampen in de buurt. Annie was lid van de Boerinnenbond.





(JSA)