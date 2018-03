Crisiswoning in Hospitaalstraat 06 maart 2018

Het OCMW van Evergem zal een woning in de Hospitaalstraat in Ertvelde renoveren en inrichten als crisiswoning. Het OCMW krijgt daar 60.000 euro subsidie voor.





Het huis in de Hospitaalstraat is al eigendom van het OCMW. Het wordt gerenoveerd en geïsoleerd, en instapklaar gemaakt. "De woning is bestemd voor crisisopvang", zegt OCMW-voorzitter Kurt Moens (N-VA). "Dat wil zeggen dat mensen er onder bepaalde voorwaarden tijdelijk in kunnen wonen, in afwachting van hun verhuizing naar een definitief adres. Dat kan het geval zijn wanneer ze bijvoorbeeld omwille van brand of ontploffing geen onderdak meer hebben", aldus Moens. (JSA)