Creatievelingen kunnen in eigen dorp opleiding 'Beeldende Kunsten' volgen 21 augustus 2018

Evergem Creatievelingen in Evergem moeten vanaf september niet meer naar Gent of Eeklo om een opleiding 'beeldende kunsten' te volgen. Er komt er één in deelgemeente Doornzele.

Volgende maand start de GO! Academie scholengroep Gent ook in Evergem met een nieuwe opleiding 'beeldende kunsten', onder de directie van Paul Voet en onder begeleiding van kunstenares Rose Moens. De Academie in Evergem is al sinds 1976 de plaats voor opleidingen muziek, woord en dans, en daar komt vanaf 1 september nu ook het nieuwe domein beeldende kunsten bij.





"Een deeltijdse kunstenopleiding gaan volgen in Eeklo of Gent was vooral op vlak van mobiliteit geen evidentie voor veel mensen", zegt Rose Moens. "Met het oog op ecologisch verplaatsen en het promoten van dicht-bij-huisactiviteiten zochten we een manier om dit ook uit te bouwen in Evergem. Met steun van de gemeente hebben we nu groen licht gekregen van het ministerie van Onderwijs."





De nieuwe afdeling zal onderdak vinden in de leegstaande gebouwen van de vroegere Sint-Franciscusschool op de Doornzele Dries 55. Ondertussen wordt verder gezocht naar nog andere interessante locaties in Evergem.





Inschrijven voor de nieuwe opleiding kan tot 30 september. In de eerste week van september worden proeflessen aangeboden in de nieuwe ateliers. De opleiding beeldende kunst is er voor kinderen vanaf 6 jaar, voor 8 tot 11-jarigen, voor 12 tot 17-jarigen en voor volwassenen. Meer informatie via www.kunst-academie.be. (JSA)