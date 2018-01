Create speelt met vuur tijdens Gents Lichtfestival 02u40 0

Nu de Winterfeesten in Gent achter de rug zijn is het stilaan aftellen naar de vijfde editie van het Lichtfestival. Ook onze regio zal vertegenwoordigd zijn in het programma van het vijfdaagse massaspektakel van woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari. Het bedrijf Create uit Evergem zal het administratief gebouw van de stad Gent in lichterlaaie zetten en de Gentse brandweer staat in voor de bijhorende blusact. "Ook op het François Laurentplein zijn we actief. Daar zal onze 3D-draak vuur spuwen vanop het dak van het Provinciehuis", zegt Bob Van Cleemputte van Create. Het bedrijf was eerder ook al actief op het Lichtfestival van Berlijn en elders in Europa, maar maakt nu haar debuut op het Gents Lichtfestival. Meer info via lichtfestival.stad.gent. (YDS)





