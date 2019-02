Cordon sanitaire doorbroken? Frontman Vlaams Belang wordt voorzitter gemeenteraadscommissie Joeri Seymortier

17u19 3 Evergem Verrassende stemming in politiek Evergem. Fernand Deliaert, de frontman van Vlaams Belang, wordt daar de nieuwe voorzitter van de gemeenteraadscommissie.

De gemeenteraadscommissie is een maandelijkse vergadering, die telkens één week voor de gemeenteraad gehouden wordt. Daar worden de meer technische aspecten van de dossiers besproken, zodat een week later op de gemeenteraad de politieke standpunten kunnen volgen. In Evergem is de traditie dat een lid van de oppositie voorzitter mag zijn van die gemeenteraadscommissie. Net voor de stemming voor de nieuwe voorzitter trok oppositiepartij Sterk! echter zijn kandidatuur in. Groen had geen kandidaat naar voor geschoven. De twee partijen wilden daarmee protesteren, omdat er volgens hen niet naar de oppositie geluisterd wordt. Fernand Deliaert van het Vlaams Belang was nog de enige kandidaat, en geraakte met de steun van heel wat meerderheidsleden ook effectief verkozen.

Enige kandidaat

In de wandelgangen klonk het dat het cordon sanitair in Evergem daarmee verbroken zou zijn. Het cordon sanitaire is de ongeschreven regel van democratische partijen om nooit met het Vlaams Belang samen te werken. “Dat cordon sanitaire is hiermee helemaal niet doorbroken”, reageert burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem. “Als Groen of Sterk! een kandidaat naar voor geschoven hadden, dan hadden we die gesteund. Maar enkel het Vlaams Belang had een kandidaat. Een voorzitter van een gemeenteraadscommissie moet ook enkel die vergadering leiden. Het is niet zo dat hij mee bouwt aan de agenda, of het beleid mee bepaalt. Ook in het Vlaams parlement waren er al commissies die voorgezeten worden door Vlaams Belang, dus uniek in Vlaanderen is het niet”, klinkt het nog.