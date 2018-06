Containerpark twee dagen dicht na brand 08 juni 2018

02u52 0

Het recyclagepark aan de Jacques Paryslaan in Evergem is twee dagen dicht na een nachtelijke brand in een loods.





"Op de camerabeelden zag je dat er plots rond 2.15 uur een enorme gloed merkbaar was in de loods", klinkt het in het containerpark. "De oorzaak zou volgens de brandweer liggen bij een spontane ontbranding in de container van de binnengebrachte autobatterijen." Vermoedelijk doofde de brand in de loop van de nacht vanzelf, want de medewerkers van het containerpark wisten pas rond 8 uur dat het gebrand had. De brandweer moest rond 9.15 uur nog eens terugkeren om na te blussen.





Door de brand liep het dak en een steunpilaar wat brandschade op. De container met batterijen brandde helemaal uit en ook enkele tafels en aanpalende containers raakten zwaar beschadigd. "De kledingcontainer heeft waarschijnlijk de vlammen wat kunnen tegenhouden. We hebben veel geluk gehad, want een kraanwagen die in de buurt stond is gevrijwaard gebleven. Ook het dak van de loods zou normaal gezien niet kunnen instorten." Het parkpersoneel was gisteren volop in de weer om de omgeving van de loods proper te krijgen. De gemeente Evergem kondigde op haar website en op Facebook aan dat het park dicht is en morgen weer opengaat. Maandag sluit het park opnieuw voor herstellingswerken. Het is nog niet duidelijk hoelang die zullen duren. (JEW)