Concerten CC live te zien in rusthuizen 28 augustus 2018

CD&V Evergem onderzoekt met de gemeentediensten of het mogelijk is om concerten die gehouden worden in het Cultuurcentrum Stroming rechtstreeks uit te zenden in de woonzorgcentra in de gemeente. "Ouderen in een rusthuis zijn vaak minder mobiel", zegt Lucas Van der Meersch (CD&V). "We willen concerten uitzenden op de televisieschermen in de rusthuizen. Blijkbaar zou dat technisch haalbaar zijn en niet al te duur uitvallen." (JSA)