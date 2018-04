Christiaen en Paula vormen gouden paar 26 april 2018

02u49 0

Christiaen Van Heesvelde en Paula Van Hecke uit de Doornzeelsestraat 166 in Doornzele bij Evergem zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel heeft een zoon Bart, en twee kleinkinderen: Joke en Yoni. Christiaen werkte in de papierfabriek Stora Enzo. Paula runde 38 jaar lang een bloemenwinkel in het dorp. Nu genieten ze van hun pensioen, en verzorgen graag hun kippen, fazanten, pauwen en de vissen in de verschillende vijvers. Ook lekker tafelen, met een dansje achteraf, doen ze graag.





(JSA)